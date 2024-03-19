ضياء رشوان: وجود إسرائيل فى خطر ولا تستطيع مواجهة جيش نظامى

قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، إن حرب أكتوبر ساهمت في تراجع إسرائيل عن فكرة التوسع في احتلالها لمصر.

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار" والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد حرب أكتوبر لم نجد حربًا نظامية مع إسرائيل، مؤكدًا أنها تعتمد على فكرة المجموعات المسلحة.

ونوه بأن الحروب غير المتماثلة نشهدها حاليًا في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن وجود إسرائيل في خطر ولا تستطيع القدرة على مواجهة جيش نظامي مثلما فعلت مصر في حرب أكتوبر.

وأشار إلى أن المسئولين الدينيين في إسرائيل رفضوا الالتحاق بالجيش، بل هددوا بترك إسرائيل والسفر للخارج، مضيفًا أن هذا أمر غير وارد لدولة ذات قوة ويوحي بأن إسرائيل فندق وليست دولة.