ضياء رشوان: الإفطار السنوى مع القوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان تقليد مستمر منذ 50 عامًا

قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، إن حفل الإفطار السنوي مع القوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان، هو تقليد مستمر منذ 50 عامًا.

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار" والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن اختيار يوم العاشر من رمضان للحرب مع إسرائيل من الاختيارات الجيدة بسبب توقف كل شيء للكيان المحتل بسبب تزامنه مع أحد الأعياد لهم.

ونوه بأن حرب الاستنزاف حرب مجيدة وتمهيد لحرب أكتوبر، مؤكدًا أنها كانت مؤشرًا على قدرة الجيش المصري على هزيمة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن كل المصادر أكدت قوة الجيش المصري وقدرته على كل الإمكانيات المسلحة بالجيش الإسرائيلي، مؤكدًا أن نصر أكتوبر جعل المفاوضات تنجح لصالح مصر.