الثلاثاء 19 مارس 2024
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خبير علاقات دولية: أمريكا تستخدم حلف "الناتو" أداة فى إدارة الصراعات

الدكتور أحمد سيد
الدكتور أحمد سيد أحمد

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، إن حلف "الناتو"، يعيش حالة ما بين الطموح والضغوط الأمريكية من أجل امتلاك المزيد من القوة.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "المواجهة" والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأزمة الروسية الأوكرانية لم تؤثر على تماسك حلف "الناتو"، بل ساهمت في إعادة الإنفاق والتمويل.

ونوه، بأن الولايات المتحدة تستخدم حلف "الناتو"، كإحدى أدوات السياسة الخارجية في إدارة الصراعات في أوروبا، مشيرًا إلى أن إدارة بايدن تستخدم أوكرانيا كورقة من أجل استنزاف روسيا عسكريًا واقتصاديًا.

وأشار، إلى أن الولايات المتحدة أحيت حلف الناتو من جديد من أجل تنشيط مبيعات الأسلحة الأمريكية، وبالتالي فالولايات المتحدة الأمريكية تدير حربها الباردة مع روسيا والصين من خلال حلف الناتو.

خبير علاقات دولية الناتو أمريكا الدكتور أحمد سيد أحمد المواجهة اكسترا نيوز الأزمة الروسية الأوكرانية بايدن

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