الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: نعيش فى الوقت الحالى حرب الاستقلال للشعب الفلسطينى

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، إن مصر ساهمت في زيادة الضغط الدولي على إسرائيل، بل وغيرت وجه نظر الكثير من قادة الدول تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار" والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحروب الإسرائيلية في غزة منذ عام 2006، مؤكدًا أن مصر ساهمت بشكل كبير في التصدي للعدوان الإسرائيلي على القطاع أكثر من مرة.

ونوه أننا حاليا نعيش حرب الاستقلال للشعب الفلسطيني، مشيرًا أن إصرار الدولة المصرية على إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال أمر ساهم بخروج أصوات كثيرة في الإتحاد الأوروبي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار أن العدوان على غزة كان غير مسبوق، وصمود الشعب الفلسطيني يحترم، مضيفًا أن تحركات الدولة المصرية ساهم في إظهار القضية الفلسطينية مرة أخري على أجندة المجتمع الدولي.

وتابع، أن النموذج المصري الذي قدمته بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تحول بشكل كبير لواقع يطالب به المجتمع الدولي، ولا بد من توحيد الصف الفلسطينى من أجل الحصول على الاستقلال.

ضياء رشوان حرب الاستقلال الشعب الفلسطيني إسرائيل اكسترا نيوز حديث الاخبار

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