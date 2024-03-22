الجمعة 22 مارس 2024
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مراسلة "القاهرة الإخبارية" ترصد مظاهر احتفالات الشعب التونسى بعيد الاستقلال

مراسلة القاهرة الإخبارية
مراسلة القاهرة الإخبارية

قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن الأحياء التونسية تحتفل بعيد الاستقلال عن المستعمر الفرنسي، حيث احتفل الشعب التونسي بالذكري الـ68 من خلال رفع الأعلام بالشوارع.

وأضافت، خلال مداخلة لبرنامج "حديث المغرب العربي"، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر قرارًا بعفو رئاسي لأكثر من 1400 سجين، احتفالًا بعيد الاستقلال التونسي، الأمر الذي تسبب في فرحة عارمة بالشارع التونسي.

تابعت، أن الحدث الأبرز والذي اهتم به الشعب التونسي، هو تحرير شارع الحبيب بورقيبة من الحواجز الحديدية، الأمر الذي يعتبر من الأحداث البارزة.

القاهرة الإخبارية الشعب التونسي حديث المغرب العربي الرئيس التونسي قيس سعيد الأحياء التونسية شارع الحبيب بورقيبة

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