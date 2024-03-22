مندوب الجزائر: على مجلس الأمن وقف إطلاق النار فى غزة

قال عمار بن جامع، ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن، إن أي قرار يقوض من وكالة أونروا سيشعل الظروف الإنسانية الخطيرة في قطاع غزة.

وأضاف "بن جامع" خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة في مجلس الأمن بشأن العدوان على قطاع غزة، ووقف إطلاق النار، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن على مجلس الأمن أن يملك القدرة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونوه ممثل الجزائر إلى أن وكالة أونروا تلعب دورًا أساسيًا في تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين وتعد أداة لتحقيق الاستقرار الإقليمي.