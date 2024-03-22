الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مندوب الجزائر: على مجلس الأمن وقف إطلاق النار فى غزة

عمار بن جامع
عمار بن جامع

قال عمار بن جامع، ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن، إن أي قرار يقوض من وكالة أونروا سيشعل الظروف الإنسانية الخطيرة في قطاع غزة.

وأضاف "بن جامع" خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة في مجلس الأمن بشأن العدوان على قطاع غزة، ووقف إطلاق النار، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن على مجلس الأمن أن يملك القدرة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونوه ممثل الجزائر إلى أن وكالة أونروا تلعب دورًا أساسيًا في تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين وتعد أداة لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

مندوب الجزائر غزة قطاع غزة مجلس الأمن وكالة أونروا بن جامع القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة

مواد متعلقة

مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: كل يوم يمر دون وقف إطلاق النار في غزة يزيد معاناة القطاع

مندوب روسيا: مشروع القرار الأمريكي بوقف إطلاق النار في غزة مجرد مسرحية

مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: روسيا والصين لا تعملان على إنهاء الأزمة في غزة

مراسلة "القاهرة الإخبارية" ترصد مظاهر احتفالات الشعب التونسى بعيد الاستقلال

مجلس الأمن يفشل فى تبنى مشروع القرار الأمريكى لوقف إطلاق النار بغزة

"القاهرة الإخبارية": هجوم أمريكى بريطانى يستهدف مواقع لجماعة الحوثى

برعاية أبوالغيط.. يونسكو تنظم مؤتمرًا عن دور الثقافة الإعلامية فى دعم السلام

ضياء رشوان: علاقات مصر الخارجية خلال العشر سنوات الماضية تميزت بالتنوع

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

عاجل| 18 مليون شخص على "شفا المجاعة" في السودان

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

عاجل.. كواليس الاستعداد لمباراة مصر مع نيوزيلندا فى كأس عاصمة مصر الدولية

بعد زيادة أسعار البنزين.. مصر تدعم المنتجات البترولية بـ119 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟