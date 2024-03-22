مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: كل يوم يمر دون وقف إطلاق النار في غزة يزيد معاناة القطاع

قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن "ليندا جرينفيلد"، إن الهدف الأول هو وقف إطلاق نار فوري ومستدام بقطاع غزة في إطار صفقة لإطلاق سراح المحتجزين.

وأضافت خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروعيِّ قرارين في مجلس الأمن بشأن العدوان على قطاع غزة، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "علينا بذل جهود دبلوماسية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة".

وأشارت، إلى أن الولايات المتحدة ومصر وقطر تعمل بلا كلل بالمنطقة في إطار صفقة تبادل لإطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة، مؤكدة أن كل يوم يمرّ من دون وقف إطلاق النار في غزة يزيد المعاناة بالقطاع.

ودعت مندوبة الولايات المتحدة، مجلس الأمن، للتصويت على قرار بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، من أجل وقف سيل الدماء بالقطاع المنكوب.