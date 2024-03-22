الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ممثل الجزائر بمجلس الأمن: قطاع غزة يواجه مأساة كبيرة

عمار بن جامع
عمار بن جامع

قال عمار بن جامع، ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن، إن قطاع غزة يواجه مأساة كبيرة أثرت على المنطقة جراء المعاناة التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين.

وأضاف "بن جامع"، خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة في مجلس الأمن بشأن العدوان على قطاع غزة، ووقف إطلاق النار، والذي نقلتها "القاهرة الإخبارية"، أن المجموعة العربية طالما دعت لإنهاء المجزرة الإسرائيلية في قطاع غزة.

ونوه ممثل الجزائر لدى مجلس الأمن، أن وقف القتال هو السبيل الوحيد للتخفيف من المعاناة في غزة والتأكد من إيصال المساعدات للقطاع.

وتابع، أن الجزائر شاركت على مدار شهر في عملية التفاوض بشأن غزة وقدمت عدة مقترحات، فطالما دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع.

ممثل الجزائر قطاع غزة مجلس الأمن قطاع القاهرة الإخبارية غزة

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