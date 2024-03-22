رياض منصور: نقدر جهود مصر وقطر فى مفاوضات وقف حرب غزة

قال رياض منصور، مندوب فلسطين للأمم المتحدة، إننا نقدر الوقفة الصلبة للمجموعة العربية تجاه الأوضاع في غزة، كما نقدر جهود مصر وقطر في المفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين.

وأضاف "منصور"، بتصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نؤكد ضرورة التصدي لإجراءات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مشيرًا أنه يجب العمل على إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعرب مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، عن ألمه إزاء المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، مشيرًا أنه يجب محاسبة كل المسئولين عن جرائم القتل في قطاع غزة.

وأكد "منصور"، أن مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لا يدعو بشكل واضح إلى وقف إطلاق النار في غزة، حيث يأمل تبني مجلس الأمن قرارًا بوقف إطلاق النار في غزة.