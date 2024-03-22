مراسل "القاهرة الإخبارية": تحليق كثيف لطائرات الاحتلال برفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن العدوان لم يتوقف على قطاع غزة، حيث شهد القطاع تحليقا كثيفا من قبل الطائرات الحربية.

ونوه، بأن مخيم النصيرات ومدينة رفح، حيث تعرضت هذه الأحياء لقصف تجاه المنازل، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الآليات العسكرية وابلًا من الرصاص تجاه مجمع الشفاء الطبي.

وأشار إلى أن المدفعية الإسرائيلية تشن عددا من الغارات تجاه مدينة خان يونس، بالإضافة إلى إطلاق الزوارق الحربية عددا من القنابل تجاه مدن الشاطئ.

وتابع أن الأوضاع الإنسانية صعبة، فالكثير من الأسر لا تستطيع أن توفر وجبة الإفطار في شهر رمضان، مؤكدًا أن الأوضاع الإنسانية في شمال القطاع منهارة بالمرة، بسبب استخدام الاحتلال الإسرائيلي سياسية التجويع.