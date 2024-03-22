محمود كهربا: كابتن محمود الخطيب أسطورة كبيرة وبعتبره الأب الروحى ليا

أكد الكابتن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، أن الأهلي فوق الجميع، والكابتن سيد عبدالحفيظ قريب مني جدًا ويتواصلون معه دائمًا منذ رحيله عن النادي الأهلي كمدير للكرة، مشيرًا إلى أن الكابتن حسام غالي أتمنى يكون رئيس النادي الأهلي، بعد محمود الخطيب.

وأوضح "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الكابتن بيبو يكمل عمل الكابتن سيد عبدالحفيظ في النادي الأهلي، والجميع داخل النادي الأهلي يساعد بعضهم البعض، واللاعبون يساعدونه بشكل كبير من خلال الانضباط والالتزام.

وشدد على أن الكابتن محمود الخطيب أسطورة كبيرة وبالنسبة له الأب الروحي له، مشددًا على أنه كابتن الخطيب يسانده ويقف بجانبه كابن وليس كلاعب كرة قدم فقط، ويعطيه دائمًا نصائح في كرة القدم.