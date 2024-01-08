أحمد فتحى لاعب بيراميدز: الخطيب زعل منى بسبب مفاوضات الزمالك

أكد أحمد فتحي لاعب بيراميدز أن مشهد وداعه عن النادي الأهلي في أخر مباراة لم يكن مرتب وفؤجئ به أثناء خروجه ولكنه كان قد اتخذ القرار.

وأضاف “فتحي”، عبر برنامج الكابتن احمد حسن على قناة dmc “ أن الكابتن الخطيب تواصل معي وكان زعلان مني بسبب الكلام عن مفاوضات الزمالك وأكدت له أن هذا لم يحدث والزمالك كلموني مرة واحدة ورفضت”.

وأشار إلى أن قصة المفاوضات كانت عبارة عن مكالمة مع إسماعيل يوسف واعتذرت له وكان من الصعب اللعب للزمالك وسبق وطلبني الزمالك عندما كنت العب في شيفيلد ولكني رجعت علي الأهلي.

وأضاف أنه ذهب الي بيراميدز بعد عودة العلاقات معهم وانتقال أفشة الي الاهلي وبالتالي لم تكن هناك أزمة في الرحيل وتعجبت من رفع بيراميدز عرضه لضمي مقابل مليون جنيه قبل موسم من نهاية عقدي.

واختتم تصريحاته أنه بعد اياب ربع النهائي في مباراة صن دانز تحدث معي سيد عبد الحفيظ أنه حلم أنني سأرفع كأس أفريقيا ولكني رحلت بعد الوداد المغربي في نصف النهائي.

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