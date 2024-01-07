الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

4 أسباب تعجل بإتمام تعاقد الأهلى مع وسام أبوعلى فى الميركاتو الشتوى

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي

اقترب مسئولو نادي الأهلي من التعاقد مع وسام أبوعلي، مهاجم فريق سيريوس السويدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وتوصل مسئولو الأهلي إلى اتفاق مع النادي السويدي من أجل التعاقد مع اللاعب لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، أي أن عقد اللاعب مستمر حتى صيف 2028.

وتتخطى قيمة الصفقة 2 مليون دولار، أي قرابة 2 مليون و300 ألف دولار سيتم تقسيطها على 3 دفعات.

ووفقًا لتقارير صحفية دنماركية، فإن راتب المهاجم الفلسطيني مع الأهلي سيصل إلى مليون و170 ألف دولار في السنة الواحدة.

ولم يتبق سوى رتوش بسيطة بين الناديين من أجل حسم الصفقة والإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلى الرغم أن هناك علامات استفهام من بعض جماهير الأهلي حول السبب وراء إتمام التعاقد مع اللاعب الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية، إلا أن هناك 4 أسباب عجلّت مسئولي القلعة الحمراء بضرورة ضم اللاعب.

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ليس أجنبيًا

السبب الأول أنه لاعب فلسطيني، وبالتالي لن يُعامل معاملة اللاعب الأجنبي ولن يأخذ مكان أحد لاعبي المارد الأحمر الأجانب، خاصة أن إدارة الأهلي لا تنوي بيع أحد نجومها الأجانب في الوقت الراهن.

معدل تهديفي مميز

يمتاز وسام أبوعلي بمعدل تهديفي مميز للغاية، حيث شارك خلال المواسم الخمسة الأخيرة 122 مباراة أحرز خلالها 64 هدفًا، بمعدل هدف كل 171 دقيقة.

وهذه نسبة تهديفية عالية لرأس الحربة، حيث يحرز هدفًا في كل مباراتين تقريبًا.

ومن بين الـ64 هدفًا التي أحرزها، 6 أهداف من ركلات جزاء فقط، وهو ما يعني أنه يحرز أهدافًا من لعب مفتوح وليس من كرات ثابتة لزيادة غلته التهديفية.

ومن مميزاته أيضًا كثرة التسديد، فهو يسدد في كل مباراة بمعدل من 3 إلى 4 تسديدات وتصل دقة تسديداته إلى 50%.

تحركاته المميزة داخل منطقة الجزاء

كما أن له من 3 إلى 4 محاولات على المرمى، ويجيد التحرك داخل منطقة الجزاء، حيث سجل 10 أهداف في الموسم الماضي جميعها من داخل منطقة الجزاء بسبب تحركاته المميزة وتمركزاته في الأماكن الصحيحة.

يناسب أسلوب كولر

يناسب وسام أبوعلي، أسلوب وطريقة كولر الذي يحب الاعتماد على المهاجم المتحرك الذي يجيد التحرك على طرفي الملعب.

ويظهر في الخريطة الحرارية تحركات المهاجم الذي يميل للتحرك إلى الجهة اليسرى في بعض الأحيان.

 

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