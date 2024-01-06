السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«ترانسفير ماركت» يؤكد اقتراب صفقة وسام أبوعلى من الانتهاء

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات جديدة بشأن مفاوضات الأهلي مع نادي سيريوس السويدي من أجل إتمام التعاقد مع الدنماركي وسام أبو علي مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

موقع الانتقالات العالمي «ترانسفير ماركت» أكد أن المفاوضات تسير بخطى صحيحة، وأن الصفقة تمت بنسبة تصل إلى 81%.

وكانت تقارير إعلامية سويدية، قد أكدت أن الأهلي قد أتم الاتفاق مع النادي السويدي لضم اللاعب في صفقة تتجاوز 2 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة (Expressen) السويدية، فإن نادي فيندسيسيل الدنماركي سيحصل على 15% من قيمة الصفقة، وفقًا لبنود متفق عليها مع نادي سيريس السويدي الذي قام بالتعاقد مع اللاعب في يوليو 2023.

وكان وسام أبوعلي محل اهتمام العديد من الأندية بينها أوتريخت الهولندي ومالمو السويدي، لكن ناديه الحالي سيريس كان مقتنعًا بضرورة تحقيق أكبر عائد مالي وبيع المهاجم الفلسطيني في صفقة قياسية لأعلى سعر.

اقرأ أيضا.. التفاصيل الكاملة.. الأهلى يحسم صفقة المهاجم وسام أبوعلى

الأهلى يحسم صفقة المهاجم وسام أبوعلى

كشفت تقارير صحفية سويدية أن نادي الأهلي حسم بشكل نهائي صفقة انتقال المهاجم السويدي– صاحب الجنسية الفلسطينية وسام أبوعلي، لاعب فريق سيريوس، إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسبما ذكرت صحيفة "إكسبريسن" السويدية، فإن نادي سيريوس اتفق مع الأهلي المصري على انتقال وسام أبوعلي، على أن يصل اللاعب القاهرة لإجراء الفحوصات الطبية غدًا الأحد أو الإثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الصفقة تبلغ نحو مليوني يورو، أي ما يعادل 23 مليون كرونة سويدية.

وأوضحت أن صفقة انتقال أبوعلى إلى الأهلي تعد قياسية بالنسبة للنادي السويدي، حيث ستتخطى العائد الذي حصل عليه سيريوس من بيع لاعبه السابق كينجسلي سارفو إلى مالمو في عام 2017، والتي بلغت نحو 13 مليون كورونة.

الاهلى وسام أبو علي سيريوس السويدي الدوري السويدي دوري نايل

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