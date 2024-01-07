تقرير سويدى يكشف موعد وصول وسام أبوعلى للانضمام إلى الأهلى

كشفت تقارير صحفية سويدية، عن اقتراب الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبوعلي مهاجم فريق سيريوس السويدي من الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقًا لموقع "FotbollDirekt" السويدي، فإن وسام أبوعلي سيتواجد في القاهرة مساء الثلاثاء المقبل من أجل الانتقال إلى الأهلي وسيوقع على عقد حتى صيف 2028.

وسيحصل وسام أبوعلي على راتب سنوي قدره مليون و170 ألف دولار.

ووقع اللاعب صاحب الـ25 عامًا على عقد قيمته قرابة مليوني و300 ألف دولار، وهي تعد صفقة قياسية بالنسبة للنادي السويدي.

اقرأ أيضا.. 4 أسباب تعجل بإتمام تعاقد الأهلى مع وسام أبوعلى فى الميركاتو الشتوى

