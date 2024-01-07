الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير سويدى يكشف موعد وصول وسام أبوعلى للانضمام إلى الأهلى

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي

كشفت تقارير صحفية سويدية، عن اقتراب الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبوعلي مهاجم فريق سيريوس السويدي من الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقًا لموقع "FotbollDirekt" السويدي، فإن وسام أبوعلي سيتواجد في القاهرة مساء الثلاثاء المقبل من أجل الانتقال إلى الأهلي وسيوقع على عقد حتى صيف 2028.

وسيحصل وسام أبوعلي على راتب سنوي قدره مليون و170 ألف دولار.

ووقع اللاعب صاحب الـ25 عامًا على عقد قيمته قرابة مليوني و300 ألف دولار، وهي تعد صفقة قياسية بالنسبة للنادي السويدي.

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وسام أبو علي الاهلى سيريوس السويدي الدوري السويدي الميركاتو الشتوي 2024

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