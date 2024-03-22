الجمعة 22 مارس 2024
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عاجل.. كهربا: "محمد صلاح هو اللى عاملنا شكل وقيمة.. واتظلم فى بطولة إفريقيا"

كهربا
كهربا

قال محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، إن نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح، تعرض للظلم في بطولة إفريقيا، مؤكدًا أنه من المقربين له واستفاد منه كثيرًا، والجميع في المنتخب استفاد من خبرات صلاح.

وأضاف "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "محمد صلاح اتظلم وقت الإصابة في إفريقيا.. بالفعل كان مصابا ولأول مرة يتعرض لإصابة عضلية بهذا الشكل"، موضحًا أنه كان دائمًا بجانبه ويتعامل معهم بكل حب.

وتابع: "الناس اللي بتطلع في التلفزيون انتوا عارفين بتتكلموا عن مين.. صلاح عامل لينا قيمة بنتعامل أحسن معاملة بسببه".

وأشار إلى أن محمد صلاح هو تاريخ بلد بأكملها، ولابد أن يعي الجميع قيمة محمد صلاح وهو فخر وأسطورة ولابد أن نتباهى به.

كهربا محمد صلاح القاهرة والناس محمود كهربا النادي الأهلي

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