تامر عبدالحميد: كنت هطلع دكتور.. ووالدى أهلاوى متعصب

كشف تامر عبدالحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، العديد من ذكرياته مع والده قائلا: "أبويا ركن أساسي في حياتي ومشواري الكروي، وكان الليدر بتاعي في كل محطات حياتي رغم أنه أهلاوي متعصب ولما الزمالك بيكسب بيطردني من البيت".

وأشار نجم نادي الزمالك، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه بدأ حياته الكروية من سن 12 عاما.

ونوه، بأنه التحق في البداية بنادي النيل الرياضي واكتشفه الكابتن فتحي محمد على عماشة، حيث لعب لهم موسما وبعدها انتقل للقلعة البيضاء بعد أن اكتشفه الكابتن يكن.

وأوضح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه كان مخططا لحياته الشخصية الالتحاق بكلية الطب والعمل بالطب، ولكن مساره تغير إلى كرة القدم بعد حصوله على الثانوية العامة.