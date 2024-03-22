كهربا: كنت مقتنع إنى معمولى عمل فى الزمالك

قال محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، إنه في فترة لعبه في النادي الزمالك كان مقتنعا إنه معموله عمل مع الزمالك، مشددًا على أنه لم يكن يسجل أهدافا رغم وضوح المرمى أمامه، قائلا: "الجون كان فاضي وكنت بضيع".

وتابع "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "كنت مقتنع إني معمولي عمل في نادي الزمالك"، مشددًا على أنه يحترم نادي الزمالك، ويحترم جمهور الزمالك بشكل كبير.

وأوضح أنه يحب جمهور الزمالك رغم ما تعرض له منهم من شتائم خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن لاعبي النادي دائمًا ما يساعدون بعضهم البعض وهو سبب المكسب على نادي الزمالك في المباريات السابقة.

وأضاف، أن الكابتن سيد عبدالحفيظ، من أفضل الشخصيات التي تعاملت معها، قائلًا: "زعلت على رحيل كابتن سيد عبدالحفيظ.. لكن الأهلي فوق الجميع".