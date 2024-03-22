محمود كهربا: الزمالك كان الأفضل فى نهائى الكأس "بس الأفضل أخد إيه؟"

أكد محمود كهربا، لاعب نادي الأهلي، أن النهائيات بين ناديي الأهلي والزمالك لا تأخذ باعتبارات الأفضل طوال المباراة، ولكن تأخذ باعتبارات النتيجة، والأهلي كسب في النهاية وحصد البطولة.

وأشار "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الأفضل في مباراة نهائي الكأس لم يحصد البطولة، مضيفًا: "اإحنا مكناش الأفضل في مباراة نهائي الكأس، ولكن الأهلي خد البطولة".

وشدد على أن الزمالك كان الأفضل في المباراة، ولكن نادي الأهلي هو من حصد البطولة في النهائي، "هما لعبوا كويس بس احنا خدنا البطولة في الآخر.. إحنا روحنا بيتنا مبسوطين.. الأفضل خد إيه".