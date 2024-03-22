كهربا عن أزمته مع الزمالك: "اتظلمت ومعايا مستندات تدين النادى"

كشف محمود عبدالمنعم كهربا، عن أزمته مع نادي الزمالك، أنه كان قد مضى على عقد على بياض قبل الخروج للعب في الدوري السعودي.

ونوه، أن نادي الزمالك هو الذي ملأ العقد وكتب عقدًا لمدة 3 سنوات، موضحًا أنه كان من المفترض أن يمر العقد على شئون اللاعبين باتحاد الكرة، ولكن الزمالك دفع رسوما بالبنك.

وأشار "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه مظلوم وخسر ماديًا ونفسيًا، موضحًا أنه تعرض للأذى بسبب ما حدث الفترة الماضية، وليس حزينا على دفع الغرامة للنادي الزمالك.

وتابع: "بحمد ربنا على عودتي للعب مرة أخرى بعد توقف لـ6 أشهر، والعودة للتألق مع النادي الأهلي مرة أخرى، وتعرضت للأذى في شغلي وأكل عيشي ورزقي.. وخسرت ماديًا".