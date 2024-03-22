كهربا: "جمهور الأهلي مش بيشتم شيكابالا".. وربنا يهدي خالد الغندور

علق محمود عبدالمنعم كهربا، على سر مشاحنات لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا مع جماهير النادي الأهلي، موضحًا أنه يرفض التحدث في هذا الأمر ولا يتحدث عن من السبب في هذه المشاحنات.

وأشار "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه ليس له علاقة بمحمود شيكابالا في أي شئ، موضحًا أنه من الصعب أن يتحدث عن شيكابالا في أي شئ أو خلال الظهور في أحد البرامج.

وأوضح أنه كان زميل له في فترة لعبه بالنادي الزمالك، وأنه كان الكابتن في نادي الزمالك، مضيفًا: "جماهير النادي الأهلي مبتغلطش خالص.. وفي آخر ماتش مغلطش بالعكس شجعوا الفريقين وجمهور الأهلي مش بيشتم.. عمره ما بيغلط".

كهربا لخالد الغندور: “ربنا يهديك”

كما وجه الكابتن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلى الإعلامي خالد الغندور قائلًا: "ربنا يهديك لست حزين من انتقاده لي"، موضحًا أن هناك الكثير من التفاصيل الأخرى، متابعًا: "ازاي كان بيطلع يقول للناس أن كهربا هيتوقف بكره".

وأشار "كهربا"، إلى أن خالد الغندور لم يكن يمتلك أي تفاصيل عن العقوبة التي يتعرض لها، متابعًا: "سنة كاملة البرنامج مبني على كهربا ولكن كل الكلمات كذب".

وشدد على أنه كان يكذب على الجمهور بأشياء غير حقيقية ولا تحدث، مضيفًا: "مش هوافق أطلع معاه.. ومش معايا رقمه"، موضحًا أن قناة لمده سنه كانت تتطرق للحديث عني بأشياء لم تحدث.