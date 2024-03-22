"ياسين ومحمد" يصرفان على والدتهما المريضة و"حياة كريمة" تساعدهما بـ20 ألف جنيه

سلط برنامج "حياة كريمة"، الضوء على طفلين لا يقال عنهما سوى رجال بما تحمله الكلمة من معانً، بثياب طفولية وشنطة مدرسية، افترش الطفلان أحد الأرصفة بشوارع القاهرة، من أجل بيع عدد من "البراويز القرآنية".

ففي حلقة إنسانية جديدة من حلقات برنامج "حياة كريمة" الذي يقدمه أيمن مصطفى على قناة dmc، قدمت المؤسسة المساعدة لطفلين، لجآ للشارع من أجل الصرف على والدتهما المريضة "بيشتغلوا عشان ميمدوش إيديهم لحد ويصرفوا على أمهم اللي كانت مصابة بالسرطان".

"ياسين ومحمد"، تبدو عليهما مظاهر المسئولية والرجولة في ثوب أطفال، وقفا في الشارع لبيع المشغولات التي يصنعانها بأيديهما الصغيرة: "بنروح المدرسة ووالدنا الله يرحمه علمنا الحاجات دي، بنتعلم ونبيع الحاجات دي وبنام مع الفجر، والحمد لله ربنا كبير، ونفسنا إن عملنا ينتشر فى كل مكان".

وخلال الحلقة "مرت على الطفلين، طفلة من طاقم البرنامج تحمل "فوط" وطلبت المساعدة منهما فأعطاها أحدهما جزءا من المبلغ الـ500 جنيه الذى أخذه من مقدم البرنامج، وقالت لهما: بابايا ميت.

وتمنى الطفلان أن يشفى الله والدتهما ويطول فى عمرها، وأهداهما البرنامج ميداليات "أبطال حياة كريمة"، و20 ألف جنيه، ليدخل الفرحة على قلبيهما.