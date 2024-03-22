ملخص أحداث الحلقة 11 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني

يعود الفنان القدير يحيى الفخراني ليشارك في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل عتبات البهجة، بعد غياب استمر لمدة عامين، حيث كان آخر أعماله مسلسل نجيب زاهي زركش.

وينتظر العديد من المواطنين عرض الحلقات الجديدة من مسلسل "عتبات البهجة" خاصة بعد سرعة الأحداث المثيرة المشوقة.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل عتبات البهجة

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل عتبات البهجة العديد من الأحداث المثيرة، حيث بدأ عمر، والذي يقوم بدوره الفنان خالد الشباط، في الانجراف بالأعمال غير القانونية على الدارك ويب، وما زالت جميلة، والتي تقوم بدورها الفنانة بسنت أحمد أبوباشا، في إقناعه للعودة لمنزل جده بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان القدير يحيى الفخراني.

وتعرضت لبني، والتي تقوم بدورها الفنانة صفاء الطوخي، للاكتئاب ثنائي القطب بسبب بعد وجفاء أبنائها عنها، وافتتح عرفان، والذي يقوم بدوره الفنان صلاح عبدالله، محلًا جديدًا بمساعدة سعاد والتي طلب الزواج منها.

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 12

يعرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان يحيى الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، حيث إنه ينتمي لفئة المسلسلات الـ15 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

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مسلسل "عتبات البهجة" قنوات عرض الحلقة الثانية عشرة

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة العاشرة من مسلسل "عتبات البهجة" للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد أذان المغرب.

على أن تعاد الحلقة الـ10 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهي هادف على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم هم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبوباشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عزالعرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)