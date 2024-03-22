الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز

فن

مسلسل صدفة أحداث الحلقة 12.. تفاصيل

ريهام حجاج
ريهام حجاج

يبحث متابعي مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج عن ملخص أحداث الحلقة الـ 12، التي تم عرضها على شاشات المتحدة، وذلك لإستكمال باقي الأحداث قبل عرض الحلقة الـ 11 اليوم.

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موعد إعادة الحلقة 11 من مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج


مسلسل صدفة مواعيد إعادة الحلقة 12

ويأتي موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة cbc الحلقة 9 في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويكون موعد موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 9 على شاشة القناة الأولى الساعة 3:00 صباحًا.


مسلسل صدفة تفاصيل الحلقة 12

وبدأت الحلقة الجديدة من مسلسل صدفة، باكتشاف الطالبة راندا حملها من زميلها في المدرسة علي، الذي يتهرب منها ولا يرد على اتصالاتها، بعد أن نصب على والدتها في مليون جنيه.

وصعد مصطفى لجارتهم المنحرفة، رغم تحذيرات والدته له، بعدم الاقتراب منها، فيما أنقذ طارق، حبيبته صدفة، من حادث دهس بالسيارة، دبرته لها زوجة أبيها.

وأما عن أحداث الحلقة الماضية، ذهبت صدقة وواجهت فرح (نور إيهاب) بأنها شقيقتها لذلك تخاف عليها دائما وتريد إبعادها عن طريق المخدرات.

هالة (سلوي خطاب) تتطلب من زوجها فؤاد (خالد الصاوي) الطلاق وأن يتنازل عن املاكه لأولاده بعد أن علمت بحقيقة أبوته لصدفة وخوفها على الأموال.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 13

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.


مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

  • قناة الحياة الساعة 8:15 مساء
    قناة  CBC الساعة 10:30 مساء
    قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل
    القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.


قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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