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موعد إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 12

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

زاد البحث عن موعد إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 12 حيث يمكن للجمهور متابعة عرض الحلقات للمرة الثانية عبر شاشة شاشة قناة dmc وdmc dram التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي توفر مواعيد إضافية للعرض حتى يتمكن المشاهدين من متابعة الحلقات وفقا لمواعيدهم.

موعد إعادة مسلسل الحشاشين لـ "كريم عبدالعزيز" الحلقة 12 

ينتظر الكثرين موعد إعادة مسلسل الحشاشين لـ "كريم عبدالعزيز" الحلقة 12 خاصة مع بداية حسن الصباح رحلة الانتقام حيث تعرض الحلقات فى تمام الساعة 4:15 من مساء اليوم قبل نحو ساعتين من موعد أذان المغرب على قناة dmc الناقل الحصرى لحلقات المسلسل على مدار 30 يوم، كذلك يمكن أيضًا مشاهدة إعادة الحلقة 12 من عبر تطبيق watch it، مقابل سداد رسوم اشتراك شهرى أو سنوى.

مسلسل الحشاشين تفاصيل أحداث الحلقة 12

تفاعل الجمهور أمس مع تفاصيل أحداث الحلقة 12 من مسلسل كريم عبد العزيز الحشاشين بشكل واسع، والتى شهدت نهاية مأساوية للسلطان السلجوقى ملك شاه ووزيره نظام الملك أبو على الطوسى، على يد أتباع حسن الصباح، الذى خطط وتدبر لاغتيال الاثتين بعد انتصاره الساحق على جيش السلاحقة بقيادة أرسلان تاش فى معركة الليل على أعتاب قلعة آلموت.

تطرقت أحداث الحلقة 12 من المسلسل أيضًا إلى خطة الصباح الشيطانية للسيطرة على أتباعه واستغلاله فى تحقيق أهداف ومخططاته حتى لو كانت أراوحهم هى الثمن فى المقابل، إذ صور نفسه صاحب مفتاح الجنة، واستخدام نبات السحر أو كما اطلق عليه “بخور تراب الجنة”، والفتيات الحسناوات لتجسيد جنته المزعومة فى مخيلة هؤلاء الأتباع.

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مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 13

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 13 في 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

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قصة مسلسل الحشاشين

يتناول مسلسل الحشاشين على مدار حلقته الـ 30 قصة صعود واحدًا من أخطر الشخصيات التاريخية وهو حسن الصباح، وتأسيسه طائفة الحشاشين، التى نفذت سلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات هامة فى التاريخ خلال القرن الحادى عشر. 

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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