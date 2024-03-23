يتسأل المواطنين من جماهير الدراما الرمضانية عن موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13 على dmc والذي ينضم إلى فئة المسلسلات القصيرة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الأول من شهر رمضان.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13 على dmc

شملت قناة DMC عن خطتها لشهر رمضان المبارك 2024 موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13 حيث تعرض الحلقة للمرة الأولى في تمام الساعة 6 وربع مساءا بعد آذان المغرب وذلك للاستمتاع بمشاهدة مسلسل اجتماعي أثناء تناول وجبة الإفطار.

عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 13

تعاد الحلقة الـ 13 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

مسلسل عتبات البهجة قنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

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