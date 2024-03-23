السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13 على dmc

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

يتسأل المواطنين من جماهير الدراما الرمضانية عن موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13 على dmc والذي ينضم إلى فئة المسلسلات القصيرة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الأول من شهر رمضان. 

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12.. سعاد تهرب من أهلها وتوافق على زواجها من عرفان

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12.. المعلم حنفي يحضر الشبكة لهنادي مهنا

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13 على dmc

 شملت قناة DMC  عن خطتها لشهر رمضان المبارك 2024 موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13 حيث تعرض الحلقة للمرة الأولى في تمام الساعة 6 وربع مساءا بعد آذان المغرب وذلك للاستمتاع بمشاهدة مسلسل اجتماعي أثناء تناول وجبة الإفطار.

عتبات البهجة 

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 13

تعاد الحلقة الـ 13 من  مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف روجت  منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

مسلسل عتبات البهجة قنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

txt

موعد إعادة عرض مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش الحلقة 12

txt

تفاصيل مسلسل سر المسجد الحلقة 12.. وموعد عرضه

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم: 

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

اقرأ أيضا 

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12.. سعاد تهرب من أهلها وتوافق على زواجها من عرفان

مسلسل عتبات البهجة عتبات البهجة موعد عرض عتبات البهجة موعد عرض مسلسل عتبات البهجة موعد اعادة مسلسل عتبات البهجة قصة مسلسل عتبات البهجة أبطال مسلسل عتبات البهجة موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني مسلسل يحي الفخراني يحيي الفخرانى قنوات عرض عتبات البهجة قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة موعد مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثالثة عشر من عتبات البهجة عتبات البهجة الحلقة الثالثة عشر عتبات البهجة الحلقة 13 الحلقة 13 من مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثالثة عشر من مسلسل عتبات البهجة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12.. سعاد تهرب من أهلها وتوافق على زواجها من عرفان

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12.. المعلم حنفي يحضر الشبكة لهنادي مهنا

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12.. المعلم حنفي يحضر الشبكة لخطبة هنادي مهنا

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12.. أسامة يفشل في إقناع عمر بالعودة لمنزل جده

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12.. جميلة تشتري شحنة طوابع مخدرة عبر الإنترنت

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12.. منال تقترح على عبدالبديع الاستثمار في العاصمة الإدارية

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12.. عبدالبديع يشارك عيطة في الكافتيريا الجديدة

ملخص أحداث الحلقة 11 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني

الأكثر قراءة

كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان بعد 3 أشهر من اختفائها (التفاصيل الكاملة)

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

نكشف خطة مارسيل كولر لخفض معدل أعمار اللاعبين فى الأهلى

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. رسالة من الملك تشارلز لكيت ميدلتون

كيف دعم هارى وميجان الأميرة كيت ميدلتون بعد إصابتها بالسرطان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الاقصي ؟؟

د. منى حلمى

كيف أنفذ وصية أمى ؟

القس رفعت فكرى سعيد

الانجيليون والصهيونية ( ٢- ٢ )

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء