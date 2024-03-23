يبحث الكثير من المشاهدين عن موعد إعادة عرض مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش الحلقة 12 وعصام عمر، وسط إشادة كبيرة من المشاهدين حول المسلسل وجميع عناصره على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

موعد إعادة عرض مسلسل مسار إجباري لـ"أحمد داش" الحلقة 12

موعد إعادة عرض مسلسل مسار إجباري لـ"أحمد داش" الحلقة 12 على قناة ON دراما في تمام الساعة 10:30، وعلى قناة CBC في الساعة 9 من صباح اليوم الثاني.

أما عن موعد عرض الحلقة 13 من مسار إجباري فهي على قناة CBC الساعة 6:05 مساءً وعلى قناة الحياة الساعة 11:15 مساءًا، كما تعرض على القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 12 بعد منتصف الليل، وأيضًا تعرض على قناة ON الساعة 10:30 مساءً.

ملخص الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري

وتمثل ملخص الحلقة 12 من مسار إجباري بطولة أحمد داش، وعصام عمر التي عرضت أمس في العديد من الأحداث من بينها مقابلة خديجة لعلي والتي عبر فيها لها عن شكه في دكتور صفوت وعلاقته بمقتل حبيبة، ونتج عنها تعجب خديجة من ذلك الشك.

كما تضمنت أحداث الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري كذلك عودة الدكتور صفوت إلى منزله مع زوجته سناء وحدوث مواجهة قوية بينه وبينها يكشف خلالها عن علمه بأن مجدي حشيش المحامي الفاسد لديه فيديوهات مخلة عنها، وهو الأمر الذي يجعلها طواعية له وتنفذ ما يأمرها به، لتقوم ثناء بسبه موضحة أنها حاولت أن تنسى كل ما فات بينهما من ذكريات مؤسفة، دون فائدة منه.

إلا أن صفوت يؤكد لها أنه يعلم بأنها لاتحبه وإنما هو بالنسبة إليها مجرد "شغل" ومصلحة بينها وبين مجدي، لتقاطعه ثناء نافية ذلك ومؤكدة لها أنها أحبته وأنه قد كان جزءًا كبيرًا من عملها متابعة الأبحاث وأن تكون معه في المعمل، وأن علاقتهما كانت جيدة حتى أدخل هو في حياتهما "حبيبة" مؤكدة له أنها ليست المرأة التي تٌخان.

وقال صفوت لثناء أنها من دمر حياته، ولكنه على استعداد للمصالحة على شرط مصارحته بمن هو الذي قام بأخذ عينة من شعره في يد مسعد ووضعها داخل أظافر حبيبة، ومن ذا الذي جعل مجدي حشيش ينقلب ضده؟ ويدخله السجن.

وشهدت الحلقة 12 من المسلسل بدء نشأة علاقة عاطفية بين علي "عصام عمر" وخديجة " مي الغيطي" من خلال لقائاتهما المتكررة معًا وحديثهما حول قضية حبيبة ومحاولة الوصول قاتلها، إذ أنه أثناء حديثهما وكشف علي للغيطي عن شكه في الدكتور صفوت، قال لها أنه يحب مجرد الكلام معها، وتضمنت الحلقة لحظات من الصمت بين الاثنين تعبر عن بدء تولد مشاعر عاطفية بين الاثنين.

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسار إجباري” بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، ومسلسل مسار إجباري من إخراج نادين خان.

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