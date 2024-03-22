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فن

الآن مسلسل مسار إجباري ملخص الحلقة 12

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

عرضت اليوم الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر، والتي شهدت وقوع العديد من الأحداث.

نبرز فيما يأتي ملخص أحداث الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري

ملخص الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري

  • إذ تضمنت الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري مقابلة بين خديجة وعلي والتي عبر فيها لها عن شكه في دكتور صفوت وعلاقته بمقتل حبيبة، لتتعجب خديجة من هذا الشك، ثم يوضح علي لها أن هدفه الرئيسي هو الوصول إلى قاتل حبيبة فترد قائلة أن هدفها هو الأمر نفسه، ولكن ذلك لأن حبيبة هي ابنة خالتها وأكثر من أختها، متسائلة عن سبب اهتمام علي وأخوه الكبير بالوصول إلى هذا القاتل بل وإعادة الشك في دكتور صفوت على الرغم من إعلان براءته.
  • كما تضمنت الحلقة 12 من المسلسل عودة الدكتور صفوت إلى منزله مع زوجته سناء وحدوث مواجهة قوية بينه وبينها يكشف خلالها عن علمه بأن مجدي حشيش المحامي الفاسد لديه فيديوهات مخلة عنها، وهو الأمر الذي يجعلها طواعية له وتنفذ ما يأمرها به، لتقوم ثناء بسبه موضحة أنها حاولت أن تنسى كل ما فات بينهما من ذكريات مؤسفة، دون فائدة منه.

إلا أن صفوت يؤكد لها أنه يعلم بأنها لاتحبه وإنما هو بالنسبة إليها مجرد "شغل" ومصلحة بينها وبين مجدي، لتقاطعه سناء نافية ذلك ومؤكدة لها أنها أحبته وأنه قد كان جزءًا كبيرًا من عملها متابعة الأبحاث وأن تكون معه في المعمل، وأن علاقتهما كانت جيدة حتى  أدخل هو في حياتهما "حبيبة" مؤكدة له أنها ليست المرأة التي تٌخان.

وقال صفوت لسناء إنها من دمر حياته، ولكنه على استعداد للمصالحة على شرط مصارحته بمن هو الذي قام بأخذ عينة من شعره في يد مسعد ووضعها داخل أظافر حبيبة، ومن ذا الذي جعل مجدي حشيش ينقلب ضده؟ ويدخله السجن.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 12.. بدء علاقة عاطفية بين علي وخديجة

مسلسل مسار إجباري الحلقة 12.. بعد براءة الدكتور صفوت.. من هو قاتل حبيبة؟

  • كما أظهرت الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري بدء نشأة علاقة عاطفية بين علي "عصام عمر" وخديجة "مي الغيطي" من خلال لقائاتهما المتكررة معًا وحديثهما حول قضية حبيبة ومحاولة الوصول قاتلها، إذ أنه أثناء حديثهما وكشف علي للغيطي عن شكه في الدكتور صفوت، قال لها أنه يحب مجرد الكلام معها، وتضمنت الحلقة لحظات من الصمت بين الاثنين تعبر عن بدء تولد مشاعر عاطفية  بين الاثنين.
  • في الوقت نفسه شهدت الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري اتصالًا هاتفيا من ابنة خالة حبيبة "خديجة" للدكتور صفوت مصباح تضمنت أسئلة دارت في ذهنها عقب جلستهما مع أبناء عمر البرنس، وهي الأسئلة التي أثارت قلق الدكتور صفوت، وعلى أثرها طلب منها الابتعاد عن أبناء عمر البرنس، وعدم السماع لهما.

كما توجه الدكتور صفوت مصباح لابني عمر البرنس وأبلغهما بأنه يعرف أن والدهما كان مرتشيًا وله علاقة كبيرة بقضية حبيبة، ونصحهما بالخوف من الفضيحة، وعدم الحديث في تلك القضية مرة أخرى، وجاء هذا اللقاء بعد جلسة الشكر التي كانت بينهما في الحلقة السابقة، ليلاحظ الأخوان تغير نبرة حديث صفوت وتهديدهما برشوة والدهما، وهو ما دفع علي للذهاب إلى مكتب المحامي مجدي حشيش ولومه على الإفصاح بسر رشوة والده، وإبلاغه بترك العمل في مكتبه.

  • وأظهرت الحلقة ال12 من مسلسل مسار إجباري تخلي المحامي الفاسد مجدي حشيش لمساعده مسعد، وذلك بإدخاله السجن، بل وتوكيل محام من مكتبه في السر مهمته الأساسية العمل على ألا يخرجه من السجن نهائيًا.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل “مسار إجباري” بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، ومسلسل مسار إجباري من إخراج نادين خان.

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مسلسل مسار إجباري الحلقة 12.. بدء علاقة عاطفية بين علي وخديجة

مسلسل مسار إجباري الحلقة 12.. بعد براءة الدكتور صفوت.. من هو قاتل حبيبة؟

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