تفاصيل مسلسل سر المسجد الحلقة 12.. وموعد عرضه

يرغب قطاع عريض من الأطفال في معرفة تفاصيل مسلسل سر المسجد الحلقة 12 حيث يحصد المسلسل عدد كبير من المشاهدات خلال الحلقات السابقة لكونه يحتوى على مجموعة من القيم والمبادئ الإسلامية.

تفاصيل مسلسل سر المسجد الحلقة 12

نعرض تفاصيل مسلسل سر المسجد الحلقة 12 حيث حاول الأبطال الأربعة سيف وياسين وشروق وميمو الحصول على رمز المسجد من صريح الكذاب، إلا أنه نفذ مخططه وقام باحتجازهم، إلا أنهم نجحوا في الخروج وحبس الروبوت فلتة، وحصلوا على رمز تطبيق سر المسجد.

نجح أبطال مسلسل سر المسجد، في الحصول على أحد رموز التطبيق من صريح الكذاب، والخروج من الحبس، بعد أن قام باحتجازهم بالتعاون مع غلباوي الفيروس، والروبوت فلتة.

أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 12

جاءت أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 12 حيث فرح الشيخ صلاح بانجازهم، وأكد لهم ضرورة التعاون والالتزام بالجماعة وتحدث معهم الشيخ صلاح إمام المسجد عن فضل صلاة الجماعة، وثوابها المضاعف بمقدار 27 درجة، فيما ظلت حبيبة تواصل محازلات انقاذ والدها أيمن وشقيقها سيف من التطبيق.

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

أبطال مسلسل سر المسجد

سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 13

يعرض مسلسل سر المسجد عقب أذان المغرب مباشرة.

مسلسل سر المسجد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

يعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة ومنصة watch it عقب آذان المغرب.

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