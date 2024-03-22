مسلسل سر المسجد الحلقة 12.. لماذا حرم الله الكذب؟

مسلسل سر المسجد الحلقة 12.. تناول أزمة تحري الكذب، وكيف تكون عقوبته في الدنيا والآخرة.

مسلسل سر المسجد الحلقة 12

ويرصد “الدستور” في السطور التالية، عقوبة الكذب في الإسلام.

عقوبة الكذب في الإسلام

(وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ) [النحل:116].وقال تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

والنبي صلى الله عليه وسلم حذَّر من الكذب عليه، فقال: "مَنْ كَذَبَ عَليَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"

"وَيْلٌ لِلّذِي يُحَدّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ"

كما إن الكذب في الحديث من علامات النفاق: "آيَةُ المُنافِقِ ثَلاثٌ: إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خانَ".

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

أبطال مسلسل سر المسجد

“سر المسجد” هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 12

نجح أبطال مسلسل سر المسجد، في الحصول على أحد رموز التطبيق من صريح الكذاب، والخروج من الحبس، بعد أن قام باحتجازهم بالتعاون مع غلباوي الفيروس ، والروبوت فلتة.

وتحدث معهم الشيخ صلاح إمام المسجد عن فضل صلاة الجماعة، وثوابها المضاعف بمقدار 27 درجة، فيما ظلت حبيبة تواصل محازلات انقاذ والدها أيمن وشقيقها سيف من التطبيق.

مسلسل سر المسجد موعد عرض الحلقة 13

يعرض مسلسل سر المسجد عقب أذان المغرب مباشرة .

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