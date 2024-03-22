مسلسل سر المسجد... ما هو فضل صلاة الجماعة؟

تحدث مسلسل سر المسجد، اليوم، عن أهمية وفضل صلاة الجماعة في الإسلام، مستشهدًا بالأحاديث النبوية الدالة على ذلك، في محاولة لحث النشء على الالتزام بالسنة النبوية وتعاليم الدين الإسلامي.

فضل صلاة الجماعة

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ – أي الفرد – بسبع وعشرين درجة”.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ”صلاة الرجل في جماعة تَضْعفُ على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، لا يُخْرِجُه إلا الصلاة، لم يخطُ خطوة إلا رُفِعَت له بها درجة، وحُطّ عنه بها خطيئة، فإذا صلَّى لم تزل الملائكة تُصلِّي عليه، ما دام في مُصَلاّه ما لم يُحْدِث: اللهم صلّ عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.

صلاة النساء جماعة

ويجوز للمرأة أن تَؤُم مثيلاتها من النساء في صلاة جماعة؛ فعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ “أن رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا”. [أخرجه أبو داود]

إنْ أمَّت المرأة امرأةً واحدة أوقفتها عَن يمينها غير مُتقدِّمة عليها، وإنْ كانتا اثنتين فأكثر وَقَفت وسطهنّ ولا تتقدَّم عليهنّ أيضًا؛ فعَنْ رَائِطَةَ الْحَنَفِيَّةِ "أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّتْ نِسْوَةً فِي الْمَكْتُوبَةِ فَأَمَّتْهُنَّ بَيْنَهُنَّ وَسَطًا". [أخرجه البيهقي في سننه]

لا بأس أن تؤمَّ المرأة أطفالها من البنات، والبنين غير الممَيِّزين، فإن كان بينهم صبيٌّ مُميِّز لم تصح إمامتها له، وإن صلى هو إمام بهنَّ فصلاة الجميع صحيحة.

لا بأس أن تؤمَّ المرأة أطفالها من البنات، والبنين غير الممَيِّزين، فإن كان بينهم صبيٌّ مُميِّز لم تصح إمامتها له، وإن صلى هو إمام بهنَّ فصلاة الجميع صحيحة.

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