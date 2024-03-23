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فن

موعد إعادة مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك الحلقة 13

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

يرغب عشاق الدراما الرمضانية في معرفة موعد إعادة مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك الحلقة 13 حيث يلقى المسلسل إشادة واسعة من الجماهير، خاصة بعد تغير الأحداث في آخر حلقتين وتصدر التريند مؤخرا بسبب الأحداث الشيقة.

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مسلسل لحظة غضب لـ "صبا مبارك" أحداث الحلقة 13

موعد إعادة مسلسل لحظة غضب لـ "صبا مبارك" الحلقة 13
 

جاء موعد إعادة مسلسل لحظة غضب لـ "صبا مبارك" الحلقة 13 في تمام الساعة الحادية عشر مساءا عبر شاشة منصة watch it  الرقمية وذلك خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك.

مسلسل لحظة غضب تفاصيل احداث الحلقة 13

شهدت الحلقة 13 بمسلسل لحظة غضب العديد من الأحداث، أن مصطفى "محمد شاهين"، مستمر في البحث عن شقيقة شريف، باللجوء لسامح "عبد الرحمن محمد"، طالبا كشف بمكالمات تجريها زوجته هند "ريم خوري"، واكتشف أنها دائمة الاتصال بالدكتور عز عبد السلام "يوسف عمر" وعن باقي الأحداث، كشف الطفل مروان "آدم النحاس"، أن شيء غريب شاهده يوم عيد الميلاد، ولم يفسر ذلك.  

أما آسر "على قاسم"، كشف لـ يمنى "صبا مبارك"، قصة الصورة التي شاهدتها له في منزله، وأكد أنها لشقيقته التي خدعها شخص وتركها بعد أن وعدها بالزواج، والذي أثر على حالتها النفسية لمدة شهور حتى وقررت إنهاء حياتها، وظل يبحث عن هذا الشخص، حتى ساعده صديقه ويعرفه بشخص يدعى "أكرم"، ليساعده في ذلك.

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مسلسل لحظة غضب موعد عرض الحلقة 14

ويعرض مسلسل لحظة غضب، حصريا على منصة watch it ومن 15 حلقة بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.


مسلسل لحظة غضب قنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

يعرض مسلسل "لحظة غضب" الحلقة الثالثة عشر من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.


أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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