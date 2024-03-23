تصدرت أنباء إصابة أميرة ويلز "كيت ميدلتون" وزوجة وريث العرش البريطاني الأمير ويليام، بالسرطان، ترند البحث عبر موقع "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلان أنها في المراحل الأولى من العلاج الكيميائي.

وتعاطف عدد كبير مع أميرة ويلز بعد إعلان إصابتها، وذلك بعد اختفائها الإعلامي لفترة، وتم تسريب أنباء بأنها تعاني من مرض ما، ما جعلها حديث الصحف في هذه الفترة.

أميرة ويلز تربك الحسابات.. هل تضمن البيئة الصحية حياة خالية من السرطان؟

ينجم السرطان عن تغيرات معينة في الجينات، وهي الوحدات المادية الأساسية للوراثة، ويتم ترتيب الجينات في خيوط طويلة من الحمض النووي المربوط بإحكام، والتي تسمى الكروموسومات.

السرطان مرض وراثي، أي أنه ينجم عن تغيرات في الجينات التي تتحكم في الطريقة التي تعمل بها خلايانا، خاصة كيفية نموها وانقسامها.

يمكن أن تحدث التغيرات الجينية التي تسبب السرطان للأسباب التالية:

1- من الأخطاء التي تحدث أثناء انقسام الخلايا.

2- من تلف الحمض النووي الناجم عن المواد الضارة في البيئة، مثل المواد الكيميائية الموجودة في دخان التبغ والأشعة فوق البنفسجية من الشمس.

عوامل الإصابة بمرض السرطان

يصاب البعض بالسرطان بسبب الظروف البيئية، فقد يتعرض الأشخاص الذين يعيشون في مجتمعات تفتقر إلى الماء النظيف أو الهواء النظيف للمواد المسببة للسرطان.

يمكن أن تؤثر البيئة المبنية أيضًا على السلوكيات التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، على سبيل المثال الأشخاص الذين يعيشون في أحياء تفتقر إلى الأطعمة الصحية أو المناطق الآمنة لممارسة التمارين الرياضية هم أكثر عرضة للأنظمة الغذائية السيئة، وعدم النشاط البدني، والسمنة، وكلها عوامل خطر للإصابة بالسرطان.

في بعض الحالات قد تؤدي العوامل الموروثة أو العوامل البيولوجية السرطانية، إما بشكل مباشر أو من خلال التفاعل مع عوامل مثل النظام الغذائي أو الإجهاد المزمن أو التعرض للتبغ، إلى تفاوتات في السرطان.

نصائح طبية تحميك من خطر الإصابة بالسرطان

1- التوقف عن التدخين بشكل نهائي، فإن التدخين هو أحد أهم عوامل الخطر للإصابة بالسرطان، حيث يزيد خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، مثل سرطان الرئة وسرطان الفم وسرطان الحنجرة وسرطان المريء.

2- تجنب التعرض لأشعة الشمس الضارة: الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس هي أحد عوامل الخطر للإصابة بسرطان الجلد، وينبغي تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً.

3- فحص دوري منتظم، حيث يساعد الفحص في الكشف عن السرطان في مراحله المبكرة (الأولية)، وتكون فرص الشفاء أكبر، لذلك ينبغي إجراء الفحوصات الروتينية الموصى بها من قبل الطبيب، مثل فحص سرطان الثدي والفحص الذاتي للثدي وفحص سرطان عنق الرحم وفحص سرطان القولون والمستقيم.

4- الحفاظ على الوزن، يرتبط الوزن الزائد والسمنة بزيادة خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، وينصح الأطباء بالحفاظ على وزن صحي عن طريق اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.