بعد إصابة أميرة ويلز بالسرطان وحصولها عليه.. كل شئ عن العلاج الكيميائى الوقائى

أعلنت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، أمس الجمعة، إصابتها بمرض بالسرطان وخضوعها للعلاج الكيميائي الوقائي، في خبر يمثل صدمة حزينة لبريطانيا.

وجاء البيان المصور بعد أسابيع من التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مكانها وصحتها منذ نقلها إلى مستشفى في يناير الماضي؛ لإجراء جراحة بالمعدة لم تعلن تفاصيلها.

ويُعرف العلاج الكيميائي الوقائي أيضا باسم العلاج المساعد، وغالبا ما يستخدم بعد الجراحة لتقليل فرصة عودة السرطان وانتشاره.

وبحسب لورانس يونج، أستاذ علم الأورام في جامعة وارويك: "حتى بعد الإزالة الناجحة لجميع أنواع السرطان المرئية عن طريق الجراحة، يمكن أن تظل الخلايا السرطانية المجهرية كامنة في الجسم ولا يمكن اكتشافها عن طريق الاختبارات الحالية".

متى يتم استخدام العلاج الكيميائي الوقائي؟

يقول الدكتور كارول سيكورا، أخصائي السرطان واستشاري الأورام، إنه يمكن استخدامه عندما يكون "خطر تكرار المرض مرتفعا"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ووفق سيكورا فإن الطريقة التي يتم بها تقديم العلاج أصبحت أفضل بكثير الآن، ويتم ذلك بشكل احترافي للغاية.

ويؤكد سيكورا أن الأطباء قادرون على توقع "العلاج المناسب للمريض"، مضيفا: "على الرغم من أنه صعب، إلا أن للعلاج الكيميائي فائدة كبيرة".

وتصف هيئة الخدمات الصحية الوطنية العلاج الكيميائي المساعد بأنه علاج كيميائي يستخدم "لتقليل خطر عودة السرطان بعد العلاج الإشعاعي أو الجراحة".