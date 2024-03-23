الحلقة 13.. موعد مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني على dmc  

موعد مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني على dmc محور اهتمام الملايين حيث ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة الـ 13 من المسلسل والذي ينضم إلى فئة المسلسلات القصيرة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الأول من شهر رمضان.



موعد مسلسل عتبات البهجة لـ "يحيى الفخراني " على dmc

يأتي موعد مسلسل عتبات البهجة لـ "يحيى الفخراني" على DMC drama الساعة 8 ونصف كما يعرض المسلسل على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 13

أعلنت قناة DMC عن خطتها لشهر رمضان المبارك حيث تعرض الحلقة الثالثة عشر للمرة الأولى في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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