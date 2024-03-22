الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد... أهمية التعاون في الإسلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تحدث مسلسل سر المسجد اليوم، عن أهمية وفضل التعاون في الدين الإسلامي، مستشهدًا بأحاديث من السنة النبوية عن أهمية وفضل التعاون، وكيف يستطيع المرء التغلب على الصعاب من خلال التعاون.

مسلسل سر المسجد الحلقة 11.. تعليم الأطفال كيفية الوفاء بالعهد

أهمية التعاون في الإسلام

 

قال الله تعالى في كتابه العزيز: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، وقوله سبحانه: وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر:1-3].

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [التوبة:71]، وقوله سبحانه: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

وقول النبي ﷺ: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى[1]، وقوله ﷺ: الدين النصيحة، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

نّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ)

فوائد التعاون

الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين أفراد المجتمع في شتى نواحي الحياة. تحقيق تماسك المجتمع وقوته. توفير الوقت والجهد، والإسهام في إنجاز الأعمال الكبيرة في وقت قصير. إعانة المظلوم، والمساعدة في تجنّب انتشار الظلم. سلامة القلوب وتنقيتها؛ مما يفسدها من الضغائن والأحقاد تجاه الغير. تحقيق مبدأ العمل الجماعي والإتقان في الأعمال. التعاون سببٌ لمحبة الله تعالى ومحبة رسوله الكريم -عليه الصلاة والسلام-. التعاون ثمرة من ثمار الإيمان. التعاون سبب لقرب النّاس ومحبتهم.

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