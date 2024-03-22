الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 12.. "نور" وفريقة يبحثون عن المتسببين في الحريق

نور والكوكب السعيد
نور والكوكب السعيد

مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 12.. جاءت بعنوان "ثروات الطبيعة"، وقال “نور” إن هناك اختفاء في مختلف الأشجاربفعل فاعل، وعليه قرر نور وفريقه التوصل للمتسببين في تضرر الطبيعة، وسعوا لطريقة للبحث عن الذين قاموا بشراء مشعل الذي تسبب في حريق الغابة.

ووصل نور وفريقه المكون من شقيقته زهرة والطيار رامي والزائرة الفضائية للذي تسبب في حريق الغابة، و انقسموا للبحث عن ذلك الشخص، واستطاعوا الوصول للشخص وقاموا باستجوابه.

واستطاعوا أن يصلوا لرجل الأعمال عن طريق مساعده، واستمروا في البحث عن طريقه توصلهم له، واكتشفوا أنه يقوم بأخذ تلك الأراضي كونها تحتوي على مناجم عديدة، وبذلك انتهي الفريق من مهمته بنجاح.

مسلسل نور والكوكب السعيد موعد عرض الحلقة 13


يعرض مسلسل نور والكوكب السعيد الخاص بالأطفال على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد في الصباح الباكر ويمكن اعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.

مسلسل نور والكوكب السعيد مواعيد وقنوات عرض الحلقة 13 

تعرض الحلقة الثالثة عشر من مسلسل نور والكوكب السعيد في تمام الساعه ٦:١٠ على القناة الأولي المصرية.


قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات مسلسل نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

اقرأ أيضا.. 

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12.. ياسين يزور مقابر والدته ويقابل عبد الحميد

مسلسل صيد العقارب الحلقة 12.. عايدة تطالب "العرباوي" بزيادة عدد الرجال

مسلسل نور والكوكب السعيد نور والكوكب السعيد موعد عرض نور والكوكب السعيد موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد موعد اعادة مسلسل نور والكوكب السعيد قصة مسلسل نور والكوكب السعيد ابطال مسلسل نور والكوكب السعيد قنوات عرض نور والكوكب السعيد قنوات عرض مسلسل نور والكوكب السعيد موعد مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة الثانية عشر من نور والكوكب السعيد نور والكوكب السعيد الحلقة الثانية عشر نور والكوكب السعيد الحلقة 12 الحلقة 12 من مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة الثانية عشر من مسلسل نور والكوكب السعيد كرتون كرتون رمضان كرتون رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسلات شهر رمضان 2024| قصة مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضى

مسلسلات رمضان 2024| قصة مسلسل الحشاشين والأبطال المشاركين

مسلسلات رمضان 2024.. بسنت شوقي ضيف شرف مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني

من بطولة صبرى فواز وشيرين رضا.. موعد عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثانى

مسلسلات رمضان 2024| WATCH IT تطرح برومو نور والكوكب السعيد: 4 أبطال فى مواجهة خطر كبير

مسلسلات شهر رمضان 2024.. آخرها "نور والكوكب السعيد" خريطة مسلسلات المتحدة للأطفال

رمضان 2024.. WATCH IT تكشف عن بوستر مسلسل الرسوم المتحركة "نور والكوكب السعيد"

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

الأكثر قراءة

عاجل.. 5 مليارات جنيه حصيلة التنازل عن العملات الأجنبية خلال 15 يومًا من إصلاح سوق الصرف

كهربا: "محمد صلاح هو اللى عاملنا شكل وقيمة.. واتظلم فى بطولة إفريقيا"

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

أمريكا: أى عملية عسكرية برية فى رفح تعرض الحياة المدنية والأمن الإسرائيلى للخطر

نتنياهو لبلينكن: إسرائيل ستهاجم رفح الفلسطينية حتى دون تأييد واشنطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودي يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمي قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟