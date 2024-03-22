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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12.. ياسين يزور مقابر والدته ويقابل عبد الحميد

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

يواصل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12 تصاعد أحداثه التي شهدت العديد من المواقف الجديدة والمفاجئة للجمهور، وكشفت عدد من الألغاز من جديد حول أبناء الرفاعي، الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة ونخبة من الفنانين.

 

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12

بدأ مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12 بمشهد فلاش باك بين أبناء عائلة الرفاعي، ويكبرهم “ياسين” امير كرارة، وابن عمه “فاروق” أحمد رزق، وشقيقه “يحيي” تامر نبيل، وظهر “فاروق” منفعل بسبب تعرض “ياسين” للإساءة من قبل أحد ابناء منطقتهم، ولكن ياسين لم يقوم برد فعل مما أثار غضب ابن عمه، ليغضب عليه “ياسين” فيتركه فاروق ويغادر المكان، مما يوضح حب “فاروق” لأبناء عمه بالماضي.

وفي مشهد مختلف، ظهر “ياسين” أمير كرارة أمام مقبرة والدتها، والذي حرص على زيارتها، وسط بكاء حزنًا عليها، وبرفقته “المعلم سعيد” محمد لطفي الذي حاول تهدأته.

 

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مسلسل بيت الرفاعي لـ "أمير كرارة" ملخص الحلقة 11

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موعد إعادة الحلقة 11 من مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

 

 وقام “عبد الحميد” سيد رجب، بالتواصل مع “ياسين” لمقابلته، وبالفعل قابله، وحاول اقناعه ان السبب في وفاة والدته هو “فاروق” بسبب معاملته السيئة وطرده لهم، ليسأله “ياسين” عن شقيقاته “رقية” ملك قورة، و“جمالات” رحاب الجمل، ليخبره عمه انه لا يعلم شيء عنهما، وواصل اقناعه بان “فاروق” هو سبب كل تلك المشاكل ويجب أن يتعاونا معًا للتخلص منه.

 

مسلسل بيت الرفاعي موعد وقنوات عرض الحلقة 13

يخوض النجم أمير كرارة الماراثون الرمضاني الجاري، بمسلسل بيت الرفاعي، والذي عرض منه 12 حلقة وحقق من خلالهم صدى كبير بين الجمهور، وتعرض الحلقة 13 من مسلسل بيت الرفاعي غدًا السبت على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة: أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.
 

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قصة مسلسل بيت الرفاعي

قصة مسلسل بيت الرفاعي تدور حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

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