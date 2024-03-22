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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي لـ "أمير كرارة" ملخص الحلقة 11

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

ينتظر الجمهور مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12 بلهفة شديدة وذلك بعد عرض الحلقة 11 السابقة والتي شهدت العديد من المفاجآت بين افراد عائلة الرفاعي، وانتهت بوفاة والدة “ياسين” امير كرارة.
 

 

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل احداث الحلقة 11
 

 

بدأت أحداث الحلقة 11 منمسلسل بيت الرفاعي بمشهد “فلاش باك” لإظهار “عبد الحميد” سيد رجب، برفقة شقيقه “محمود” أحمد فؤاد سليم، قبل وفاته مباشرة ويخبره انه ينوي بيع كل أملاكه لـ “فاروق” احمد رزق، ابن شقيقهما، وهو ما اثار غضب “عبد الحميد" بشدة، معربًا عن اعتراضه على هذا القرار، ولكن اخبره ”محمود" انه سيجمع جميع ابناء العائلة اليوم لاخبارهم بقراره.

واستغل “عبد الحميد” غضب أبناء محمود الرفاعي منه بعد قراره بالتنازل عن أملاكه لفاروق، ليذهب إلى المطبخ ويظهر أنه كان يبيت النية باتفاقه مع الخادمة لقتل شقيقه، ويخبرها أن هناك نصف دقيقة امامها لارتكاب الجريمة بعد انشغال ابنه عنه، واثناء تشابك الحاج محمود الرفاعي مع ابنه ياسين كلاميًا يتعرض لأزمة صحية ويذهب ياسين لاحضار كوب ماء له، لتدخل الخادمة وتطعنه عدة طعنات بالسكين، لتكشف لنا لغز مقتل محمود الرفاعي بعد مرور 10 حلقات.

 

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مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11.. أمير كرارة ينجح في استرجاع أمواله من المستريح

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مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11.. وفاة " ليلى" أرملة محمود الرفاعي

ونجح “ياسين” في استعادة أمواله من “عوض المستريح” من خلال خطة قام بها رفقة سامية وشقيقها، بانه عقيد وجاء للقبض على “عوض” بسبب اتهامه بالنصب، ولكن عوض أنكر وقرر استعادة الأموال لشقيق “سامية” حتى يبتعدوا عنه ولا يتم حبسه.

أخبر مساعد “فاروق” أحمد رزق، انه شاهد عمه “عبد الحميد” سيد رجب، مع أرملة عمه “ليلى” صفاء الطوخي، وظل الثنائي معًا لمدة طويلة، وهو ما أثار ذهول “فاروق”، وحالت زوجته “داليا” دنيا المصري، أن تهدئه بأن من الطبيعي زيارة “عمه” لأقاربه، ولكنه الشك تمكن منه تجاه “عمه”، بالإضافة إلى أنه نوى الاتفاق مع صاحب المنزل الذي تقطن فيه أرملة عمه وشقيقاته بطردهم من المنزل ليلجأوا إليه.

وانتهت احداث الحلقة الحادية عشر على مشهد صدمة “ياسين” بخبر وفاة والدته التي تأثرت بطردهم من المنزل بطعنهم في سمعتهم، لتكشف لنا احداث الحلقة الثانية عشر موقف “ياسين” بعد معرفته هذا الأمر.

 

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 12
 

وتعرض الحلقة 12 من مسلسل بيت الرفاعي مساء اليوم الجمعة على قناة ON الساعة 9 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it.

 

مسلسل بيت الرفاعي مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

وتعرض الحلقة 12 من مسلسل بيت الرفاعي اليوم على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

 


قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي تدور احداثه حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.


أبطال مسلسل بيت الرفاعي

 

مسلسل بيت الرفاعي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، ويشاركه البطولة أحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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