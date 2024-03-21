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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11.. هل ينجح "ياسين" في استعادة الذهب المسروق؟

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11.. كشفت العديد من المفاجآت غير المتوقعة حول القاتل الحقيقي للحاج محمود الرفاعي، ونية “عبد الحميد” سيد رجب، تجاه “ليلى” صفاء الطوخي، أرملة شقيقه.

 

مسلسل بيت الرفاعي أحداث الحلقة 11

ظهر “عبد الحميد” سيد رجي، داخل أحد المطاعم، ورفقته “ليلى” صفاء الطوخي، التي واجهته بحقيقة تجارتهم للأثار، ولكن ينكر “عبد الحميد” انه له علاقة بهذا الأمر، مؤكدًا أن شقيقه “محمود” كان يتاجر في الأثار، مؤكدًا أنه حاول إقناعه بالابتعاد عن هذا الطريق ولكنه كان يرفض الاستجابة له.

ولمح لـ “ليلى” أنه يريد الزواج منها وتعود لمنزلها وتبقى سيدة المنزل كما كانت من قبل بعد تخلصه من “فارووق”، وهو ما اثار ذهول “ليلى”، ليخبرها “عبد الحميد” أنه كان معجب بها منذ الصغير لكنه تفاجأ أن شقيقه محمود هو من تقتدم لها لخطبتها.

وطلب “عبد الحميد” من أرملة شقيقه أن توصله بابنها “ياسين” ولكنها ترفض في البداية، ويصر على التواصل معه واقنعها بانه يريد التعاون معه للتخلص من “فاروق” واستعادة أموالهم وأملاكهم منه.

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وفي مشهد أخر، حرصت “سامية” ميرنا جميل، على إبلاغ “ياسين” بمكان شقيقها الذي سرق الذهب الخاص بإبنته والذي احضرته له طليقته لمساعدته، ويذهبا بالفعل “ياسين وسامية” إلى المكان الذي يختبيئ فيه شقيقها في منزل عمها ليستجرع “ياسين” الذهب الخاص به

 

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي

يعرض ممسلسل بيت الرفاعي يوميًا وطوال الشهر الكريم، وذلك على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

"بيت الرفاعي" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، ومن بطولة: أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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