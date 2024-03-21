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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11.. عبدالحميد يحاول التخلص من خادمته ومساعد فاروق يفضحهما

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

شهدت الحلقة 11 من مسلسل بيت الرفاعي العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، والتي جذبت الجمهور لها والذي انتظرها بلهفة شديدة، بعدما كشفت نهاية الحلقة السابقة القاتل الحقيقي للحاج محمود الرفاعي بدلا من اتهام ابنه “ياسين”.

 

مسلسل بيت الرفاعي أحداث الحلقة 11

حاول “عبد الحميد” سيد رجب، التخلص من خادته التي هددته بكشف حقيقة قتلهما لشقيقه “محمود الرفاعي” أحمد فؤاد سليم، ليس ابنه “ياسين” كما اتهمه البعض، حيث ظل “عبد الحميد” يقنعها بأن تعود إلى بلدها بإحدى القرى ولكنها رفضت بشدة، فعدها بالزواج منها خلال يومان بعدما ينجح في التخلص من ابن شقيقه الآخر “فاروق” أحمد رزق، ولكنها تظل متمسكة بعدم سفرها وأنها لم تصدقه بأمر الزواج منها خاصة وانه واعدها بذلك منذ عام ونصف، ولكنه يؤكد لها ان هذه المرة هي الأخيرة، ويبدو انه يبيت النية لقتلها.

في مشهد آخر، ظهر مساعد “فارووق” أحمد رزق، وهو يكشف له ان هناك أمر غير واضح بين عمه “عبد الحميد” والخادمة، حيث دخلت له الخادمة غرفته لما يقرب من ساعة، وهو الامر الذي أثار شكوك “فاروق” ولكن بوجود علاقة غير شرعية بين عمه والخادمة، وطلب من مساعده استمرار مراقبتهما بحرص شديد.

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موعد إعادة الحلقة 10 من مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

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الآن مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11 على ON.. تفاصيل

 

مسلسل بيت الرفاعي موعد وقناة عرض الحلقة 12

يعتبر مسلسل بيت الرفاعي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 الجاري، وتعرض الحلقة 12 غدا الجمعة على  قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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أبطال مسلسل بيت الرفاعي

جدير بالذكر ان مسلسل بيت الرفاعي بطولة: أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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