موعد إعادة الحلقة 11 من مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل بيت الرفاعي العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، بدءًا من كشف هوية القاتل الحقيقية للحاج محمود الرفاعي، ووفاة أرملته ليلى ووالدة ياسين.

مسلسل بيت الرفاعي مواعيد اعادة الحلقة 11

وتعاد الحلقة الحادية عشر من مسلسل بيت الرفاعي الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً على قناة أون، كما يعاد على قناة ON دراما الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it.



مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل احداث الحلقة 11

شهدت الحلقة 11 من مسلسل بيت الرفاعي العديد من الأحداث غير المتوقعة، حيث بدأت الحلقة بمشهد "عبد الحميد" الذي يقوم بدوره سيد رجب، وهو يحاول إسكات "خادمته" التي ظهرت في فلاش باك وهي تقتل شقيقه "محمود الرفاعي" والذي اتهم في قتل ابنه "ياسين".

وانتهت الحلقة الحادية عشر بوفاة "ليلى" التي تقوم بدورها صفاء الطوخي، والدة ياسين، بعدما عادت إلى المنزل ووجدت صاحب المنزل يطردهم لطعنهم في سمعتهم.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 12

يعرض مسلسل بيت الرفاعي يوميًا طوال الشهر الكريم، وتذاع الحلقة 12 اليوم الجمعة على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

مسلسل بيت الرفاعي قنوات عرض الحلقة الثانية عشر

يعتبر مسلسل بيت الرفاعي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024، ويعرض حصريا على قناة on، وقناة on دراما، بالإضافة إلى عرضه على منصة واتش إت بالتزامن مع عرضه على التلفزيون.



قصة مسلسل بيت الرفاعي

قصة مسلسل بيت الرفاعي عن الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بها، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهما منزل كبير في نزلة السمان ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة في قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي



مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.