مسلسل الكبير أوي8 توقعات أحداث الحلقة 13| هل يسجن الكبير لقتل جورجيت

مسلسل الكبير أوي8 توقعات أحداث الحلقة 13.. يتشوق ملايين المشاهدين لمسلسلات رمضان ومنها المسلسل الكوميدى المميز الكبير أوى الجزء الثامن لمتابعة أحداث الحلقة الثالثة عشر ومعرفة مصير نفادى بعد شائعة ومقلب وفاته من هجرس، وتهديد مربوحة للكبير اوى بسجنه فى حال عدم إبتعاده عن مدرسة اللغة الفرنسية للعترة وأخيه.

الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي8 توقعات أحداث الحلقة 13

مسلسل الكبير أوي8 توقعات أحداث الحلقة 13 محور اهتمام الكثرين حاليا حيث ينتظرون معرفة مصير الكبير بعد تهديد مربوحة له بقتل جورجيت مدرسة اللغة الفرنسية واتهامه بقتلها بالسكين لإرغامه فى الإبتعاد عنها والبقاء مع مربوحة.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن مواعيد إعادة الحلقة 12

كما يتم إعادة الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن يوميا، وإتاحة الفرصة أمام المشاهدين لمتابعة الحلقات فى أوفات يفضلونها بعد العمل أو تناول الإفطار، وذلك فى موعدين يوميا فى تمام الساعة الثالثة عصرا، وأيضا الساعة 3 فجر كل يوم طوال شهر رمضان المبارك.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تفاصيل أحداث الحلقة 12

كما ينتظر ملايين المشاهدين عرض الحلقة 13 من مسلسل الكبير اوى الجزء الثامن، لمعرفة مصير هجرس وحزلقوم بعد فشل خطة حزلقوم لسرقة البنك، وقيام هجرس وجونى بإعلان وفاة نفادى أمام رواد مقهى المزاريطة ليتضح إنها مقلب فى النهاية بعد ظهوره فى صورة سيلفى معهما، وقيام الكبير اوى برفض الإحتفال بعيد الهالوين بالقرية للمرة الاولى.

مسلسل الكبير أوي 8 مواعيد عرض الحلقة 13

الكبير أوي 8

إضافة إلى ذلك، يتم عرض الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوى 8 فى قوقت مميز كل يوم وقت تناول إفطار رمضان، وذلك فى الساعة السادسة وخمس دقائق على عدة قنوات فضائية متخصصة، لتحقيق أكبر قدر من المتعة لملايين المشاهدين فى ربوع مصر والعالم العربى فى متابعة مغامرات هجرس وحولقوم مع الكبير اوى.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

الكبير أوي 8

فى السياق، يتم عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة الثالثة عشر على عدة قنوات ناقلة يوميا، وهى قناة on وon دراما على نايل سات، وأيضا عبر منصة watchit المتخصصة والتتى تتيح فرص المشاهدة طوال اليوم فى أى وقت يفضله المشاهد.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

فى الختام، تستمر حلقات مسلسل الكبير اوى 8، وسط مشاركة مميزة من نجوم الفن منهم بيومى فؤاد ومحمد سلام ورحمة أحمد وحاتم صلاح، والمسلسل من إخراج أحمد الجندي.

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