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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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فى يوم ساعة الأرض 2024.. مبادرة رمزية للفت الانتباه إلى تغير المناخ

ساعة الأرض
ساعة الأرض

أصبحت ساعة الأرض رمزًا عالميًا للدفاع عن البيئة والناس ومكافحة تغير المناخ، وكانت البداية في سيدني في 31 مارس عام 2007، كمبادرة رمزية للفت الانتباه إلى تغير المناخ، ويشارك الآن ملايين الأشخاص حول العالم في هذه المبادرة.

ويحتفل العالم اليوم بيوم ساعة الأرض، وهو حدث سنوي ينظمه الصندوق العالمي للحياة البرية لرفع مستوى الوعي حول القضايا البيئية، ويصادف هذا العام النسخة الثامنة عشرة من ساعة الأرض، تحت شعار "أكبر ساعة على الأرض"، ويشجع هذا الحدث الناس في جميع أنحاء العالم على إطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة من الساعة 8:30 مساءً إلى 9:30 مساءً كبادرة رمزية لدعم كوكبنا.

في يوم ساعة الأرض 2024: مبادرة رمزية للفت الانتباه إلى تغير المناخ

اشتركت 35 دولة بالفعل في المبادرة في عام 2008، وقد انضمت إليها حوالي 200 دولة في النسخة الأخيرة، وستقام نسخة 2024 اليوم 23 مارس من الساعة 20:30 إلى 21:30 بالتوقيت المحلي لجميع المنضمين، وذلك بتشجيع الصندوق العالمي للطبيعة على المشاركة من خلال إضافة ساعات من الاهتمام بالكوكب.

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شئون البيئة: الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 خطوة مهمة لسياسة المناخ

مبادرة ساعة الأرض 2024

تتمثل هذه المبادرة، التي تنظمها وترعاها منظمة الصندوق العالمي للطبيعة (المعروفة باسم WWF)، كما يوحي اسمها، في إطفاء أضواء المباني والمعالم الأثرية لمدة 60 دقيقة.

ويمكن أيضًا للأفراد في المنزل الانضمام لرفع مستوى الوعي بشأن الوضع المثير للقلق.

إن قيمة ساعة الأرض تتجاوز هذه الدقائق: فهي تذكرنا بأهمية الحفاظ على الطبيعة ومدى حاجتنا إليها في أبسط الأشياء: الهواء الذي نتنفسه، والماء الذي نشربه، والطعام الذي نأكله، وكيف، كما أن الدفاع عنها والحفاظ عليها يعمل أيضًا على الاعتناء بصحتنا ورفاهيتنا.

تفاصيل مبادرة ساعة الأرض

ساعة الأرض هى الحركة البيئية العالمية الرائدة للصندوق العالمي للطبيعة. على مدى السنوات الـ17 الماضية نمت لتصبح أكبر حركة شعبية في العالم من أجل البيئة، حيث ألهمت الأفراد والمجتمعات والشركات والمنظمات في أكثر من 190 دولة ومنطقة لاتخاذ إجراءات من أجل مستقبلنا الجماعي.

تاريخيًا، ركزت ساعة الأرض على أزمة المناخ، ولكن في الآونة الأخيرة سعت ساعة الأرض جاهدة لمعالجة مجموعة من المخاوف التي تواجه الناس والكوكب. تعترف الحركة بدور الأفراد في إيجاد حلول للتحديات البيئية الأكثر إلحاحًا على كوكب الأرض وتظهر قوة ملايين الأشخاص الذين يعملون معًا لتحقيق هدف مشترك.

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