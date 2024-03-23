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ملخص الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة لـ"يحيى الفخراني"

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

يتساءل عدد كبير من المشاهدين عن ملخص الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة لـ"يحيى الفخراني" والذي يحصد نسب عالية من المشاهدة خلال شهر رمضان المبارك والذي ينضم إلى فئة المسلسلات القصيرة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الأول من شهر رمضان. 

موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 12

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13 على dmc

ملخص الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة لـ "يحيى الفخراني"

نعرض ملخص الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة لـ "يحيى الفخراني" حيث بدأت بذهاب المعلم حنفي والذي يلعب دوره الفنان محسن منصور إلى كشك نعناعة والتي تلعب دورها الفنانة جومانا مراد، وهي ترتب البضاعة مع شقيقتها فلة والتي تلعب دورها الفنانة هنادي مهنا، ويخبرهم أنه اشترى الشبكة لخطبة فلة.

حاول أسامة والذي يلعب دوره أحمد كمال أبو رية، إقناع صديقه عمر والذي يلعب دوره الفنان خالد شباط بالعودة إلى منزل جده، خاصًة وأن شقيقته جميلة بحاجة إليه.

الأمر الذي يرفضه عمر بشكل واضح ويخبره أنه اعتاد على حياته هذه، وأنه أصبح يمتلك منزل وعمل، ويعيش في هدوء، بعيدًا عن ضغوط وتسأولات جده المبالغ فيها.

عتبات البهجة 

 موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل عتبات البهجة

أعلنت  قناة DMC  عن خطتها لشهر رمضان المبارك 202 حيث تعرض الحلقة 13 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب وتعاد الحلقة الـ 13 من  مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

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يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

بدأت أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، بذهاب عمر والذي يلعب دوره الفنان خالد شباط إلى فريد والذي يلعب دوره حازم إيهاب، ويخبره أنه يشعر بالضيق لأن الفتاة التي كان يحبها ستتزوج خلال أيام، إلا أن فريد يحاول أن يقنعه بأن يستمر في عمله بشكل أكبر حتى تشعر هي بالحزن على فراقه.

فيما أخبرت سعاد والتي تلعب دورها الفنانة فدوى ممدوح، عرفان والذي يلعب دوره الفنان صلاح عبدالله أنها منذ طلاقها وهي تعاني من العادات والتقاليد، خاصًة وأن أهلها يريدون منها أن تعود للبلد، الأمر الذي رفضه عرفان بقوة، وتحدث عن تسريهع زواجهما، إلا أن سعاد تحدثت عن خوفها وشعورها بالقلق من زواجهما، إلا أن عرفان يستقبل قلقها ويطمئنها ما جعل سعاد تبتسم وتوافق على زواجهم.

 وذهب المعلم حنفي والذي يلعب دوره الفنان محسن منصور إلى كشك نعناعة والتي تلعب دورها الفنانة جومانا مراد، وهي ترتب البضاعة مع شقيقتها فلة والتي تلعب دورها الفنانة هنادي مهنا، ويخبرهم أنه اشترى الشبكة لخطبة فلة.

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أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم: 

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود).

 

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