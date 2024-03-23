مسلسل مسار إجباري الحلقة 13.. سؤال عن خصلة شعر صفوت يثير الشك

زاد البحث عن مسلسل مسار إجباري الحلقة 13 وذلك لرغبة الملايين من عشاق الدراما الرمضانية في متابعة الحلقات حيث تضمنت الحلقة 12 من المسلسل سؤالًا طرح قد يغير في مجرى الأحداث برمتها ومن كشف الحقيقة بها، ذلك هو سؤال الدكتور صفوت لزوجته سناء في بيتهما عن الشخص الذي وضع خصلة من شعره في أظافر حبيبة المقتولة، ومن جعل حشيش ينقلب عليه ويزج به في السجن.

إذ لم تستطع سناء الرد على سؤال زوجته، وسادت لحظات من الصمت بينهما، أتبعتها بمحاولة الهروب من الأمر قائلة له أنه مجهد وعليه اللجوء إلى أخذ قسط من الراحة، وهو الأمر الذي الشكوك حول علاقة سناء بمقتل حبيبة وبالزج بزوجها في السجن، وهو ما ستكشف صحتها أم عدمها الحلقات القادمة.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 13

جاء موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 13 عبر شاشة مجموعة قنوات cbc في تمام الساعة 6:05 مساءا فيما يعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 9:45 صباحا ويعرض على شاشة cbc drama في تمام الاسعة 12:00 منتصف الليل وتعاد الحلقات الساعة 6:00 صباحا والساعة 3:00 مساءا فيما يعرض عبر شاشة الحياة الساعة 11:15 مساءا.

ملخص الحلقة الثانية عشر من مسلسل مسار إجباري

وقد شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل أحمد داش مسار إجباري التي عرضت أمس العديد من الأحداث من بينها حدوث اتصالًا هاتفيًا من ابنة خالة حبيبة "خديجة" للدكتور صفوت مصباح أثارت عليه أسئلة فيه أسئلة تدور في ذهنها، وذلك عقب جلستهما مع أبناء عمر البرنس، تلك الأسئلة التي أثارت قلق الدكتور صفوت، وعلى أثرها طلب منها الابتعاد عن أبناء عمر البرنس، وعدم السماع لهما.

كما شهدت أحداث الحلقة الـ12 تخلي المحامي الفاسد مجدي حشيش لمساعده مسعد، وذلك بإدخاله السجن، بل وتوكيل محام من مكتبه في السر مهمته الأساسية العمل على ألا يخرجه من السجن نهائيًا.

كذلك أظهرت الحلقة 12 من المسلسل بدء نشاة علاقة عاطفية بين علي "عصام عمر" وخديجة " مي الغيطي" من خلال لقائاتهما المتكررة معًا وحديثهما حول قضية حبيبة ومحاولة الوصول قاتلها، إذ أنه أثناء حديثهما وكشف علي للغيطي عن شكه في الدكتور صفوت، قال لها أنه يحب مجرد الكلام معها، وتضمنت الحلقة لحظات من الصمت بين الاثنين تعبر عن بدء تولد مشاعر عاطفية بين الاثنين.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري مكون من 15 حلقة وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

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