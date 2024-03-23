يبحث الكثيرين عن موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 13 عبر شاشة cbc وذلك عقب النجاح الذي شهدته حلقات المسلسل حتى الأن وذلك وسط وقوع الكثير من المفاجآت في الأحداث.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 13 عبر شاشة cbc

جاء موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 13 عبر شاشة cbc يوميا في تمام الساعة 6:05 مساءً وعلى قناة الحياة الساعة 11:15 مساءًا، كما تعرض على القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 12 بعد منتصف الليل، وأيضًا تعرض على قناة ON الساعة 10:30 مساءً.

ملخص الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري

وتمثل ملخص الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، وعصام عمر التي عرضت أمس في العديد من الأحداث من بينها مقابلة خديجة لعلي والتي فيها عبر لها عن شكه في دكتور صفوت وعلاقته بمقتل حبيبة، ونتج عنها تعجب خديجة من ذلك الشك.

كما تضمنت أحداث الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري كذلك عودة الدكتور صفوت إلى منزله مع زوجته سناء وحدوث مواجهة قوية بينه وبينها يكشف خلالها عن علمه بأن مجدي حشيش المحامي الفاسد لديه فيديوهات مخلة عنها، وهو الأمر الذي يجعلها طواعية له وتنفذ ما يأمرها به، لتقوم ثناء بسبه موضحة أنها حاولت أن تنسى كل ما فات بينهما من ذكريات مؤسفة، دون فائدة منه.

وأكد صفوت لزوجته أنه يعلم بأنها لاتحبه وإنما هو بالنسبة إليها مجرد "شغل" ومصلحة بينها وبين مجدي، لتقاطعه ثناء نافية ذلك ومؤكدة لها أنها أحبته وأنه قد كان جزءًا كبيرًا من عملها متابعة الأبحاث وأن تكون معه في المعمل، وأن علاقتهما كانت جيدة حتى أدخل هو في حياتهما "حبيبة" مؤكدة له أنها ليست المرأة التي تٌخان.

كما قال صفوت لثناء أنها من دمر حياته، ولكنه على استعداد للمصالحة على شرط مصارحته بمن هو الذي قام بأخذ عينة من شعره في يد مسعد ووضعها داخل أظافر حبيبة، ومن ذا الذي جعل مجدي حشيش ينقلب ضده؟ ويدخله السجن.

وشهدت الحلقة 12 من المسلسل أيَضًا بدء نشأة علاقة عاطفية بين علي "عصام عمر" وخديجة " مي الغيطي" من خلال لقائاتهما المتكررة معًا وحديثهما حول قضية حبيبة ومحاولة الوصول قاتلها، إذ أنه أثناء حديثهما وكشف علي للغيطي عن شكه في الدكتور صفوت، قال لها أنه يحب مجرد الكلام معها، وتضمنت الحلقة لحظات من الصمت بين الاثنين تعبر عن بدء تولد مشاعر عاطفية بين الاثنين.

في الوقت نفسه تضمنت الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري كذلك اتصالًا هاتفيًا من ابنة خالة حبيبة "خديجة" للدكتور صفوت مصباح حول أسئلة تدور في ذهنها وذلك عقب جلستهما مع أبناء عمر البرنس، وهي الأسئلة التي أثارت قلق الدكتور صفوت، وعلى أثرها طلب منها الابتعاد عن أبناء عمر البرنس، وعدم السماع لهما.

كما اشتملت الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري على مقابلة الدكتور صفوت مصباح لكل من ابني عمر البرنس وأبلاغهما خلال المقابلة بأنه يعرف أن والدهما كان مرتشيًا وله علاقة كبيرة بقضية حبيبة، ونصحهما بالخوف من الفضيحة، وعدم الحديث في تلك القضية مرة أخرى، وجاء هذا اللقاء بعد جلسة الشكر التي كانت بينهما في الحلقة السابقة، ليلاحظ الأخوان تغير نبرة حديث صفوت وتهديدهما برشوة والدهما، وهو ما دفع علي للذهاب إلى مكتب المحامي مجدي حشيش ولومه على الإفصاح بسر رشوة والده، وإبلاغه بترك العمل في مكتبه.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة، ومحمود البزاوي، ومسلسل مسار إجباري من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، وإخراج نادين خان.

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