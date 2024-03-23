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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ملخص احداث مسلسل بابا جه الحلقة 12

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

كشفت الحلقة 12 من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني، والذي يقوم بدور هشام، عن مواجهته لزوجته ولاء (نسرين أمين) في قاعة الفرح، بعدما وافق على تمثيل دور والد عروسة مسجون والدها في قضية مخدرات، ولكن لم تكن ولاء تعرف بذلك، فظنت أنه هو الذي يتزوج عليها، وانتهت الحلقة بلحظة درامية بينهما وهما ينظران لبعضهما، بينما يحاول هشام كتم دموعه.

 

مسلسل بابا جه تفاصيل احداث الحلقة 12

وتلقى أكرم حسني أوردر جديد ضمن مشروع "بابا للإيجار"، حيث طلبه أحد العملاء ليكون "أبو العروسة"، ليجسد دور والدها في الفرح بعد القبض عليه، ووافق أكرم حسني مقابل مبلغ زيادة من السعر المتفق عليه.

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موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ "أكرم حسني" الحلقة 12

مسلسل بابا جه موعد عرض الحلقة 13

موعد إعادة مسلسل بابا جه لـ "أكرم حسني" الحلقة 12 على قناة DMC في تمام الساعة 1.30 مساء والساعة 8.15 صباحًا، أما بالنسبة لقناة dmc دراما يُعرض الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء.

 

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مسلسل بابا جه مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

تعرض الحلقة 13 من مسلسل بابا جه  بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه يناقش قضايا أسرية وعائلية في إطار كوميدى لايت، حول هشام الذي تعرض لضائقة مالية إثر تركه عمل في أعقاب أزمة كوفيد -19، مما جعله يمر بظروف نفسية دفعته لاهمال أسرته ورفضه العمل، حتى يتعرض لموقف صعب مع ابنته يجعله يعيد حساباته ويبحث عن عمل، ليجد نفسه أبا للإيجار.


أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

 

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