مسلسل بابا جه الحلقة 12.. أكرم حسني في ورطة بسبب زوجته

مسلسل بابا جه الحلقة 12.. ظهرت نسرين أمين بعد أن راقبت هشام زوجها" أكرم حسني" وفوجئت بدخوله “سويت العرسان” في فندق وتوقعت أنه يتزوج عليها، فاتصلت بشقيقها لمساعدتها بعد وصوله سمعوا صوت زفة فرح وكانت الصدمة ظهور هشام بالبدلة وفي يده العروس.

مسلسل بابا جه الحلقة 12

وتلقى أكرم حسني أوردر جديد ضمن مشروع "بابا للإيجار"، حيث طلبه أحد العملاء ليكون "أبو العروسة"، ليجسد دور والدها في الفرح بعد القبض عليه، ووافق أكرم حسني مقابل مبلغ زيادة من السعر المتفق عليه.

أحداث الحلقة الحادية عشر

كشفت الحلقة الحادية عشر من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني عن تمكّن هشام (أكرم حسني) من استرجاع ابن لمياء (بسنت شوقي) بعدما علم أن من اختطفه هو زوجها القديم، ليبتكر خطته ويراقب زوجها حتى انتهز الفرصة وأخذ ابن لمياء وأعاده إليها.

وفي الوقت نفسه اقتربت ولاء (نسرين أمين) من معرفة أن هشام زوجها يخدعها، وذلك بعدما راقبت سيارته بجهاز تتبع، وأدركت أنها ليست سيارة هشام، وكان هشام وقتها مع زياد (مصطفى سليم)، ولكنه من المتوقع في الحلقات القادمة أن تحدث مواجهة بين هشام وزوجته ولاء، فإلى أي مدى سيتهرب هشام من هذه المواجهة؟

موعد عرض مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه الحلقة التاسعة بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني مسلسل كوميدي لكنه يناقش من خلاله قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضيع الأب اللامبالاة ويعتمد علي الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلي إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عد رضا، ولكن المسلسل، هيلمس قيم ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، الطفلة لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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