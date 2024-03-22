مسلسل صيد العقارب الحلقة 12..  سيمون في زيارة مفاجئة لـ غادة عبدالرازق

مسلسل صيد العقارب الحلقة 12.. طلب أكبر تجار المخدرات في وجه بحري، تحديد موعد لمقابلة رياض الخولي " اسماعيل الغول" على وجه السرعة.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 12



وفوجئت غادة عبدالرازق بدخول سيمون والدة سامح الغول قاتل أخيها وزوجة رياض الخولي، داخل مقر شركة آل ضرغام.



موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 12



ويعرض مسلسل "صيد العقارب الحلقة 12 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة 12

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 12 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب الحلقة 12

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.



أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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